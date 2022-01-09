سليماني يوجه رسالة قوية للجزائريين قبل الكان
بقلم إسماعيل عشاش
وجه الهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني، رسالة قوية للجماهير الجزائرية، يومين قبل دخول معترك الكان بالنسبة لأشبال جمال بلماضي.
وصرّح “سوبر سليم” للقناة الرسمية لناديه أولمبيك ليون قائلا :”نحن ذاهبون للكاميرون من أجل الفوز بالمباريات، ولكن المهمة لن تكون سهلة”.
وأضاف في سياق متصل :”سنعلب من أجل إسعاد الشعب الجزائري، وتشريفه مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية”.
وعن المنتخبات المرشحة إضافة للمحاربين رد :”هناك المغرب، كوت ديفوار والسنغال إضافة لصاحب الأرض الكاميرون”.
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