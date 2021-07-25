سليماني يوجه رسالة مؤثرة لفريقه السابق سبورتينغ لشبونة

وجه سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري لفريق أولمبيك ليون الفرنسي إسلام سليماني رسالة مؤثرة لفريقه السابق.

وقال إبن مدينة عين البنيان بعد نهاية المواجهة الودية التي جمعت أولمبيك ليون بمضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

“سبورتينغ لشبونة هي بيتي الثاني.. بالنسبة لي العودة إلى هنا دائما ماتكون رائعة.. ملعب خوزي آلفالاد هو ملعب خاص بالنسبة لي.. لقد اشتقت لكل شيئ هنا..، الفريق،البرتغال، الجمهور”.