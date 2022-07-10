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الرياضة

سليماني يُجاور أساطير القارة السمراء في قائمة مُميزة

بقلم عبد النور حواز
سليماني يُجاور أساطير القارة السمراء في قائمة مُميزة
سليماني
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يتواجد النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في قائمة مُميزة تضم أساطير القارة السمراء.

والذين سجلوا 40 هدفا على الأقل خلال الـ25 سنة الأخيرة مع منتخبات بلدانهم.

وضمت القائمة 5 لاعبين فقط استطاعوا الوصول لهذا الرقم من بينهم الهداف التاريخي للخضر بـ41 هدفا.

كما رافق سليماني في القائمة كل من، صامويل إيتو، ديدي دروغبا، محمد صلاح، وأساموا جيان.

رابط دائم : https://nhar.tv/LFjoo
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