سليماني يُجاور أساطير القارة السمراء في قائمة مُميزة

يتواجد النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في قائمة مُميزة تضم أساطير القارة السمراء.

والذين سجلوا 40 هدفا على الأقل خلال الـ25 سنة الأخيرة مع منتخبات بلدانهم.

وضمت القائمة 5 لاعبين فقط استطاعوا الوصول لهذا الرقم من بينهم الهداف التاريخي للخضر بـ41 هدفا.

كما رافق سليماني في القائمة كل من، صامويل إيتو، ديدي دروغبا، محمد صلاح، وأساموا جيان.