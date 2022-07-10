سليماني يُجاور أساطير القارة السمراء في قائمة مُميزة
بقلم عبد النور حواز
يتواجد النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في قائمة مُميزة تضم أساطير القارة السمراء.
والذين سجلوا 40 هدفا على الأقل خلال الـ25 سنة الأخيرة مع منتخبات بلدانهم.
وضمت القائمة 5 لاعبين فقط استطاعوا الوصول لهذا الرقم من بينهم الهداف التاريخي للخضر بـ41 هدفا.
كما رافق سليماني في القائمة كل من، صامويل إيتو، ديدي دروغبا، محمد صلاح، وأساموا جيان.
🌍⚽️ In the last 25 years, only 5 African players have scored at least 40 international goals for their country:
🇨🇮 Didier Drogba 65
🇨🇲 Samuel Eto’o 56
🇬🇭 Asamoah Gyan 51
🇪🇬 Mohamed Salah 45
🇩🇿 Islam Slimani 41
Agleria striker Islam Slimani is among illustrious company #TeamDZ pic.twitter.com/FZLrO7q89v
— Walid Ziani (@bylka613_) July 10, 2022
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