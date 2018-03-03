سليماني يُحارب للتخلص من “مُعاناته”

أكد “رافاييل بنيتيز” مُدرب نادي “نيوكاسل يونايتد” بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني يُحارب للتخلص من الإصابة التي ترفض مُفارقته مؤخرا.

وصرح التقني الإسباني :”سليماني يُحارب وبشكل يومي للتعافي في أقرب الآجال الممكنة، ولكنه لايزال بحاجة لبضعة أسابيع قبل تحقيق غايته”.

وأضاف :”أنا أتابع وضعيته، وهو يُحاول كل يوم في قاعة تقوية العضلات مُسابقة الزمن من أجل إسترجاع لياقته البدنية المعهودة”.

ولم يُشار “سوبر سليم” ولو لثانية واحدة مع “الماغ بايز” منذ وصوله إليه في الميركاتو الشتوي بسبب إصابة في الفخذ.