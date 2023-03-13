سليماني يُحسن أرقامه ويبعث برسالة مُبشرة لبلماضي

يواصل الدولي الجزائري، ولاعب نادي أندرلخت البلجيكي، إسلام سليماني، تحسين أرقامه التهديفية في النصف الثاني لهذا الموسم.

وبالرغم من إلتحاقه حديثا بالنادي البلجيكي، إلا أن سليماني، بصم بفضل ثنائيته أمس الأحد، في مرمى سيركل بروج ، على خامس أهدافه، خلال ست لقاءات من الدوري البلجيكي.

وبلغة الأرقام، أكد “السوبر سليم”، إستعادته لنجاعته الهجومية، بعد مرحلة فراغ في النصف الأول من الليغ 1 الفرنسية لهذا الموسم.

حيث سجل هداف الخضر التاريخي رفقة براست الفرنسي، هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 18 مباراة بين البطولة والكأس.

وجاءت إنتفاضة سليماني، قبل أقل من أسبوع عن إنطلاق تربص المنتخب الوطني الخاص بمواجهتي النيجر برسم تصفيات كان 2023، مايجعله أحج أهم الأسلحة التي يعول عليها بلماضي لحسم التأهل.