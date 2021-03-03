سليماني يُخيب وأولمبيك ليون يفوز بصعوبة

شارك أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لأول مرة في التشكيلة الأساسية لفريقه أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.

“السوبر سليم” قاد تشكيلة “لوال” ضد الضيف رين لحساب الجولة ال28 من الليغ 1 بينما جلس جمال بن العمري على مقاعد البدلاء.

مُهاجم الخضر فشل في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة ليتم تغييره بكاديوري في الدقيقة ال58 بينما فاز “لوال” بهدف دون رد.

يُذكر أن سليماني شارك أساسيا ضد أجاكسيو لحساب الدور ال32 من منافسة كأس فرنسا أين سجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.