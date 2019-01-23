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سليماني يُريد إختتام مشواره الدولي بالمشاركة في “الكان”

الرياضة
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سليماني يُريد إختتام مشواره الدولي بالمشاركة في “الكان” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

كشفت وسائل الإعلام التركية، عن مطالبة الدولي الجزائري إسلام سليماني من إدارة فنربخشه التسريع في ملف تسريحه لإحدى الأندية الراغبة في إنتدابه.

وقالت صحيفة “غونيز” أن سليماني طالب من وكيل أعماله بضرورة الاجتماع مع إدارة ناديه لحسم مستقبله بشكل نهائي هذا الميركاتو.

في وقت أكد صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أنّ مهاجم “الخضر” لا يريد تضيع فرصة التواجد في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

كما أشار المصدر إلى أن العرس الإفريقي قد يكون خاتمة لمشواره الدولي الحافل بالإنجازات من “الخضر”، ويخرج من الباب الواسع.


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