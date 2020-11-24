سليماني يُشارك مع رديف “ليستر سيتي”

شارك المهاجم الجزائري “إسلام سليماني”، مع رديف “ليستر سيتي” بعد غيابه عن قائمة الفريق الأول التي واجهت “ليفربول”.

وقرر مدرب رديف “ليستر سيتي” أن يعتمد على “سليماني” كأساسي الذي قدم مردود جيد في أول 90 دقيقة شارك فيها هذا الموسم.

فكان “السوبر سليم” قد شارك مع الفريق الأول في دقائق معدودة قبل أن يتم استبعاده من طرف المدرب “رودجرز”.

“رودجرز” كان حاضرا في المدرجات من أجل متابعة لاعبي الفريق الأول على غرار “سليماني، غراي وبريرا”.

ويريد “سليماني” الحفاظ على لياقته من أجل تغيير الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل العروض التي وصلت اللاعب.