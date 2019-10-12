سليماني يُصنف مع نجوم أوروبا

صُنف الدولي الجزائري إسلام سليماني في التشكيلة المثالية لأفضل الصفقات التي عُقدت خلال الميركاتو الأخير، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكُبرى.

وأختار موقع “هو سكور” هداف نادي موناكو، رفقة أسماء بارزة مثل البرازيلي فيليب كوتينيو، ثورغان هازارد، دييغو غودين وبانجامين بافار.

ويأتي هذا الإعتراف لسوبر سليم مُستحقا على جميع الأصعدة، خاصة وأنه يُقدم بداية موسم نارية في الليغ 1 هذا الموسم.

وتمكن إبن عين البنيان من تسجيل أربعة أهداف كاملة وتقديم ست كُرات حاسمة، والذي لعب في 6 جولات لحد الساعة.