“سليماني” يُضحي بمبلغ ضخم من أجل “فينرباتشي”

يُواصل نادي “فينرباتشي” مساعيه الحثيثة، لحسم صفقة الدولي الجزائري، إسلام سليماني في الساعات القليلة القادمة، والسعي لتبيلة مطالب “ليستر سيتي”.

وأكدت وسائل الإعلام التُركية بأن إدارة “الكناري”، ستصرف 4.25 ملايين أورو من أجل الإستفادة من هداف المنتخب الوطني لموسم كإعارة.

وأشارت ذات المصادر، بأن هذه القيمة المالية ستدخل خزائن “الفوكسيس”، في حين أن “سوبر سليم” سيتقاضى هو الآخر راتبا خياليا.

وكان إبن عين البنيان يتحصل على 4.1 مليون أورو في إنجلترا، ولكنه قد يُضحي ببعض من هذه القيمة، لترسيم صفقته.