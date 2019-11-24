سليماني يُضيف هدفا جديدا لرصيده ويتعرض للطرد!

أَضاف الدولي الجزائري إسلام سليماني، هدفا آخر لرصيده، خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم الأحد بنادي بوردو، لحساب الدوري الفرنسي.

وشارك إسلام سليماني، كعادته أساسيا في هذه المباراة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الـ15.

وفي الدقيقة الـ67 من عمر هذا اللقاء، ارتكب الدولي الجزائري خطأ، كلفه الطرد، بعد أن منح حكم المباراة، البطاقة الحمراء، تاركا فريقه متعادلا بنتيجة 1-1.

يذكر أن اسلام سليماني، قد رفع رصيده من الأهداف في هذا المسوم، مع ناديه موناكو إلى 6 أهداف، بالإضافة لـ7 تمريرات حاسمة