سليماني يُطرد ويخسر رفقة كوريتيبا أمام غريميو

تعرض مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني لخسارة جديدة رفقة فريقه كوريتيبا أمام غريميو برسم الجولة 31 من الدوري البرازيلي.

وشارك سليماني في اللقاء إحتياطيا بداية من الدقيقة 46، ولم يتمكن من تقديم ماهو مطلوب منه في اللقاء وخسر رفقة كوريتيبا داخل الديار بنتيجة 2 مقابل 1.

حيث لم يسدد سليماني أي تسديدة على مرمى المنافس طيلة الأربعين دقيقة التي لعبها، وإكتفى بلمس الكرة في 16 مناسبة، منها 7 تمريرات ناجحة.

كما تعرض مهاجم الخضر للطرد بعد تلقيه إنذارين الأول في الدقيقة 78، والدقيقة 85، ونال تنقيط 6.1 في المواجهة.

يجدر الإشارة، بهذه النتائج السلبية يواصل كوريتيبا إحتلال المركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 23 نقطة وعلى بعد 15 نقطة من منطقة الآمان لضمان البقاء.