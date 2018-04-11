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سليماني يُعزي عائلات شهداء سقوط الطائرة العسكرية

الرياضة
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سليماني يُعزي عائلات شهداء سقوط الطائرة العسكرية
بقلم عبد النور حواز

قام النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني بتعزية شهداء سقوط الطائرة العسكرية صبيحة اليوم الأربعاء بالقرب من قاعدة بوفاريك العسكرية.

ونشر لاعب نيوكاسل الإنجليزي صورة للطائرة المُحطمة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” أمسية اليوم.

وأرفق السوبر سليم الصورة بعبارة:”الجزائر في حداد ..تعازينا الخالصة لأهالي شهداء الجيش الوطني من أبناء الشعب”.

وأضاف:”وذلك إثر الحادث المأساوي الذي وقع صبيحة اليوم بمطار بوفاريك العسكري بالبليدة على الساعة 7:30 صباحا بسقوط طائرة اليوشين العسكرية”.

وختم:”ربي يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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