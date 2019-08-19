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“سليماني” يُفاجئ الجميع ويقترب من هذا النادي

الرياضة
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“سليماني” يُفاجئ الجميع ويقترب من هذا النادي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تأكد رحيل النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” عن فريقه “ليستر سيتي” الإنجليزي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت جريدة “الراية” القطرية اليوم الإثنين أن فريق الغرافة القطري دخل في مفاوضات جدية مع صاحب ال31 عاما لضمه لصفوفه.

ويُريد الفريق الذي ضم سابقا سفيان هني وعدلان قديورة تدعيم تشكيلته برأس حربة من المستوى العالي ماجعله يُفاوض “السوبر سليم”.

ويبقى العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو القيمة المالية الكبيرة التي حددتها إدارة الثعالب لتسريح إبن عين البنيان والمقدرة ب10 ملايين أورو.


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