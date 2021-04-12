سليماني يُقنع وديباي يُقدم له هدية رائعة

نال الدولي الجزائري، إسلام سليماني، تقييما جيدا من وسائل الإعلام الفرنسية، بعد مُشاركته الأساسية خلال فوز ليون على حساب أونجي، سهرة أمس الأحد.

ومنحت جريدة “ليكيب”، علامة 6/10 لسوبر سليم، الذي تحرك بشكل جيد جدا طيلة التسعين دقيقة، رغم عدم وصوله للشباك.

وأوضح ذات المصدر، بأن الجولة الماضية من الليغ 1، عرفت تحصل إبن عين البنيان على هدية رائعة من ميمفيس ديباي.

وأشارت الصحيفة لقبول النجم الهولندي، باللعب على مستوى الأجنحة مما يجعل منصب رأس الحربة مُتاحا لمُحارب الصحراء.

وتوقع الفرنسيون، مُحافظة المُهاجم المُخضرم على مكانته في المُباريات القادمة، خاصة وأنه ينال ثقة مدربه رودي غارسيا.