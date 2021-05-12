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سليماني يُهنئ “سبورتينغ لشبونة”

الرياضة
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سليماني يُهنئ “سبورتينغ لشبونة”
بقلم أمير بهلول

هنّأ النجم الجزائري “إسلام سليماني”، فريقه الأسبق “سبورتينغ لشبونة” بعد تتويج هذا الأخير بلقب البطولة البرتغالية.

سليماني” الذي صنع أفراح جماهير “سبورتينغ” في وقت سابق نشر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “تهانينا لنادي سبورتينغ لشبونة”.

وتفاعلت جماهير “سبورتينغ” بتغريدة “السوبر سليم” مؤكدين أن هذا الأخير لديه مكانة خاصة في قلوبهم ويتمنون رؤيته بقميص الفريق مجددا قبل الاعتزال.

يذكر أن “سبورتينغ لشبونة” توج لأول مرة بلقب البطولة البرتغالية منذ 19 سنة.


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