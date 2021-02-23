سليماني يُوجه رسالة لمدربه: “لست لاعباً يرضى بدكة البدلاء” !

وجّه النجم الجزائري “إسلام سليماني”، رسالة مباشرة لمدربه “رودي غارسيا” مؤكدا أنه يريد اللعب كأساسي في “ليون”.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع “بي إين سبورتس”:”عندما تكون لاعب كرة قدم تفعل كل شيء من أجل لعب المباريات”.

وأضاف: “أنا لست لاعبا يرضى بدكة البدلاء، أو في المدرجات، أنا لاعب يحب اللعب وأريد دائما الانتصار”.

وتابع: “أريد مساعدتي فريقي في كل مباراة، وسأفعل كل شيء من أجل كسب مكانة أساسية مع ليون”.

في حين ختم كلامه: “عندما تلعب في فريق كبير مثل ليون، فأنت تلعب من أجل تحقيق الألقاب، وسنلعب مباراة مباراة وسنرى ماذا سيحدث في النهاية”.