سليماني يُوجه رسالة لمدربه: “لست لاعباً يرضى بدكة البدلاء” !

الرياضة
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سليماني يُوجه رسالة لمدربه: “لست لاعباً يرضى بدكة البدلاء” !
بقلم أمير بهلول

وجّه النجم الجزائري “إسلام سليماني”، رسالة مباشرة لمدربه “رودي غارسيا” مؤكدا أنه يريد اللعب كأساسي في “ليون”.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع “بي إين سبورتس”:”عندما تكون لاعب كرة قدم تفعل كل شيء من أجل لعب المباريات”.

وأضاف: “أنا لست لاعبا يرضى بدكة البدلاء، أو في المدرجات، أنا لاعب يحب اللعب وأريد دائما الانتصار”.

وتابع: “أريد مساعدتي فريقي في كل مباراة، وسأفعل كل شيء من أجل كسب مكانة أساسية مع ليون”.

في حين ختم كلامه: “عندما تلعب في فريق كبير مثل ليون، فأنت تلعب من أجل تحقيق الألقاب، وسنلعب مباراة مباراة وسنرى ماذا سيحدث في النهاية”.


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