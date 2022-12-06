سليماني يُودع قرباج برسالة مؤثرة

ودع النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم السابق، محفوظ قرباج، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

لاعب فريق ستاد بريست 29 الفرنسي نشر صورة لفقيد الكرة الجزائرية على “ستوري” حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

كما أرفق سليماني الصورة بعبارة:”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك أيها الرئيس”.

كما أضاف:”لن أنسى أبدا أنك كنت واحد من الأوائل الذي آمن بسليماني”.