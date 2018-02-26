سليماني.. 500 ألف أورو في كل مباراة !

كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية، أنّ المهاجم الجزائري إسلام سليماني ستكون عودته في نهاية شهر مارس، أين سيواجه “نيوكاسل” نادي “ساوثامبتون” في حالة تأجيل مباراة “توتنهام” بسبب كأس الإتحاد الإنجليزي.

حيث أن اللاعب الجزائري مصاب وسيغيب لأسبوعين حسب ما صرح به مدرب الفريق “رافا بينتيز”.

ولهذا فإن الجزائري يكون قد ضيع 4 مباريات ويمكن أن تصبح 5 في الفترة القادمة وبما أنه لن يشارك ضد ليستر.

فبالتالي سيلماني سيلعب 7 مباريات على الأكثر مع فريقه نيوكاسل الذي استعاره مقابل 2 ملين باوند.

وبحساب راتبه الأسبوع المقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني، فإن مشاركة سليماني في مباراة واحدة ستكون بـ500 ألف أورو!.