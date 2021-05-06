سليماني: 68 بالمائة من التجار يحملون سجلات إلكترونية.. تحيين مدونة النشاطات الإقتصادية

قال المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني ، أن 68 بالمائة من التجار يحملون سجلات إلكترونية.

وأوضح سليماني، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، أن 68 بالمائة من التجار، يبلغ عددهم مليون و 460858 ألف تاجر يملكون سجلات إلكترونية.

وأشار في ذات السياق، أن إعتماد السجالات الإلكترونية ساهم بشكل كبير في القضاء على السجلات التجارية المزوّرة.

وأضاف سليماني، أن عمليات الإستيراد في السجلات التجارية السابقة كانت تسمح بممارسة نشاطات غير متجانسة في الإستيراد.

وأشار إلى أن المتعاملين كانوا يقومون باستيراد ما يريدونه، لذلك فضّلت الدولة إعادة النظر في كيفية الإستيراد.

ووجدت الدولة الحل في أن يكون المستوردون مختصين في استيراد مواد معينة دون غيرها، وتصبح كل المنتجات المستوردة تحمل معايير تقنية تحمي المستهلك وتسهل للدولة مراقبة العملية بشكل عملي.

وأضاف سليماني، أن تغيير مدونة النشاطات تم من خلال إدراج رموز وتسميات جديدة ومجموعات فرعية.

وأكد في ذات السياق، أنه لا يمكن لأي شركة تجارية وفقا للمدونة الجديدة ممارسة عدة نشاطات مختلفة بل عليها ممارسة نشاطات من مجموعة فرعية واحدة أي لا يمكنها إستيراد سوى مواد من مجموعة فرعية واحدة.

وقال إن عملية الإمتثال للمرسوم التنفيذي الذي يحدد العملية بدأت، وستنتهي في 31 ديسمبر المقبل حيث تكون السجلات التجارية الحالية عديمة الأثر.