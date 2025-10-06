سليماني يوضّح: “صفحتي على فايسبوك تعرّضت للقرصنة”

كشف الدولي الجزائري إسلام سليماني، عبر خاصية “ستوري” حسابه على إنستغرام، أن صفحته الرسمية على فيسبوك تعرضت للاختراق.

نافياً أن يكون هو من نشر البيان المتداول بشأن رغبته في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

وأوضح سليماني أن ما تم نشره عبر صفحته على فيسبوك، ليس صادراً عنه، وهو المنشور الذي تحدث عن حلم الهاف التاريخي للمنتخب الوطني بالمشاركة في كأس العالم 2026.

كما أكد سليماني، أن حسابه تمت قرصنته، قبل أن يتمكن من استرجاعه لاحقاً.

للإشارة، جاء في المنشور الذي تبرّأ منه الهداف السابق لشباب بلوزداد: “أنا اليوم نكتبلكم من قلبي، ونحس بلي كل كلمة ما تكفيش باش نعبر على الحب لي نحسّو لبلادي والقميص الوطني. من أول مرة لبست الألوان تاع الجزائر، كان الحلم الكبير تاعي هو نشارك معاكم في المونديال و نرفع الراية ديالنا بين كبار العالم. الحمد لله، بفضل الله و بمجهودات اللاعبين كامل و دعوات الشعب، رانا قريبين نكونو في كأس العالم 2026. و أنا كلاعب قديم، و هدّاف تاريخي للمنتخب، مازال عندي نفس العزيمة و الروح القتالية باش نعطي كلشي فوق الميدان. الحلم تاعي مشي غير شخصي، بل هو حلم شعب كامل. نحب نكون حاضر مع الفريق، و نزيد نساهم بالخبرة تاعي، بالكلمة الزينة، و بالأهداف لي يفرحو قلوبكم. نطلب من الله سبحانه يكتبلي نكون ضمن القائمة الرسمية، و نلعب آخر مونديال في مسيرتي الكروية مع الجزائر. و نعدكم بالوفاء، بالروح الرياضية، و بالقتال حتى آخر دقيقة”.