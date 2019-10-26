سليمان بخليلي: الإنتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة

قال الراغب في الترشح سليمان بخليلي أنه يقف متذكرا الزميل علي فضيل، مدير مجمع “الشروق”، معزيا عائلته والأسرة الإعلامية كاملة.

وقال بخليلي انه قدم ملف ترشحه هذه الليلة للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 دسيمبر المقبل.

وأن الترشح مهمة تكليفية و ليست تشريفية، رغم عدم توفر الوسائل المادية والمعنوية.

كما شكر جميع من وقف معه من الشعب الجزائري،معتبر كل واحد منهم الملايين.

وقال أنه يعتبر نفسه جمع 40 مليون توقيع، واعتبر انه تعرض للعديد من المعوقات في جمع التوقيعات لانه اصطدم بعراقيل في التصديق عليها.

وإختتم بخليل أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها الجزائر هو المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبل وبكل قوة.