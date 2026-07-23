سليمان رحو أفضل مدرب في الدوري الكونغولي

تُوج المدرب الجزائري سليمان رحو بجائزة أفضل مدرب في الدوري الكونغولي لكرة القدم لموسم 2025-2026، وذلك بعد قيادته نادي تي بي مازيمبي إلى التتويج بلقب البطولة، في إنجاز يعكس العمل الكبير الذي قدمه طوال الموسم.

وجاء اختيار سليمان رحو من قبل لجنة مختصة في كرة القدم الكونغولية، تقديرًا لنجاحه في قيادة الفريق بفضل رؤيته الفنية، وانضباطه التكتيكي، وحسن إدارته للمجموعة، وهو ما ساهم في فرض هيمنة تي بي مازيمبي على منافسات الدوري.

ويُعد هذا التتويج اعترافًا بالمستويات المميزة التي قدمها اللاعب الدولي السابق، الذي نجح في ترك بصمة واضحة مع العملاق الكونغولي، مؤكداً مرة أخرى كفاءة الإطار الفني الجزائري وقدرته على التألق خارج أرض الوطن.