سليمان رحو مدرباً جديداً لترجي مستغانم

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الخميس، تعيين المدرب، سليمان رحو، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للمقال، شريف حجار.

وكشفت إدارة “الحواتة”، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه تم تعيين، ديفارني رودولف، محضراً بدنياً بالتشاور مع المدرب الجديد. بعدما كانت لهما تجربة سابقة معاً في فريق تي بي مازمبي الكونغولي.

وأشارت إدارة الترجي، في بيانها، إلى أن الطاقم الفني الجديد سيباشر مهامه بداية من مواجهة نجم مقرة المقبلة، في إطار الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة.