سليمان رحو مدربا جديدا لنادي تي بي مازيمبي

أعلن نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة ، تعيين سليمان رحو مدربا رئيسيا، بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

ويُعدّ سليمان رحو (51 عامًا) اسمًا مألوفًا داخل بيت “الغربان”، حيث سبق له العمل داخل النادي، ما يجعله على دراية تامة بثقافة الفريق وطموحاته. ويأتي هذا التعيين في إطار سعي إدارة النادي إلى إعطاء نفس جديد للعارضة الفنية وتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة محليًا وقاريًا.

وخلف رحو المدرب لامين مامادو نداي، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تجديد أسلوب اللعب والرفع من مستوى الأداء العام للفريق. ويُعرف المدرب الجديد بكفاءته التقنية العالية، إضافة إلى قدرته على التعامل مع اللاعبين وصقل المواهب الشابة داخل التشكيلة.

ويصادف هذا التغيير مرحلة حاسمة من الموسم، حيث أوكلت للدولي الجزائري السابق مهمة إعادة التوازن للمجموعة وبث روح جديدة داخل الفريق، بما يتماشى مع تطلعات الأنصار وإدارة النادي.

وقد وقّع الأمين العام للنادي، فريديريك كيتينغي كينكومبا، البيان الرسمي مرحّبًا بـ “المدرب سليمان”، معربًا عن سعادة إدارة تي بي مازيمبي بعودة هذا التقني المتمرس لقيادة العارضة الفنية.