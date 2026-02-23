سليمان رحو يقود مازيمبي لتعزيز صدارته في الدوري الكونغولي

واصل نادي تي بي مازيمبي تألقه في الدوري الكونغولي بقيادة المدرب الجزائري سليمان رحو، بعدما حقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة أمام نادي سيمبا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البطولة.

وأكد هذا الانتصار تماسك مازيمبي في صدارة جدول الترتيب، بفضل الأداء المنظم والانضباط التكتيكي الذي ظهر به اللاعبون فوق أرضية الميدان، تحت إشراف الدولي الجزائري السابق سليمان رحو.

ويعكس هذا الفوز العمل الكبير الذي يقوم به المدرب الجزائري منذ توليه العارضة الفنية للفريق، إذ نجح في إضفاء توازن واضح على التشكيلة ومنحها شخصية قوية مكنتها من مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعها في الريادة.

ويؤكد رحو من خلال هذه النتائج أنه يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اسمه ضمن قائمة المدربين الجزائريين المتألقين في القارة الإفريقية، في صورة تعكس قيمة الكفاءات الوطنية في مختلف المنافسات خارج أرض الوطن.