سليمان شنين: “البلاد تمر بمرحلة حساسة.. والحوار اليوم أكثر من واجب وطني”

قال سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن البلاد تمر بمرحلة جدّ حساسة ومفصلية في تاريخها.

وأضاف شنين خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2019-2020، أن الحوار اليوم أكثر من واجب وطني.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة القيام بانتخابات حرة وشفافة تعيد الأمل في بناء الحاضر والمستقبل.

وأضاف شنين، أن الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا تجعل من الحوار اليوم أكثر من واجب وطني، والحل المتاح والممكن.

كما ثمن المتحدث، دور هيئة الحوار والوساطة التي استطاعت أن تتقدم بخطوات مهمة في الإتجاه الصحيح.

وأشار شنين أنه لم يبق للمتقولين أي حجة بعد فصل المؤسسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.

وأوضح ذات المتحث، أن الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.

وأضاف سليمان، أن المسيرات التي عرفتها بلادنا مشهد ديمقراطي، ومكسب مهم، حملت رسائل يجب أن تحظى بالإهتمام.