سليمان شنين يحظى بدعم “الكتل البرلمانية” ويفوز برئاسة البرلمان

فاز سليمان شنين النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، برئاسة المجلس الشعبي الوطني،

قال مرشح الأفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مصطفى بوعلاق، إنه ونظرا للمستجدات الرامية للحفاظ على انسجام واستقرار المؤسسة،

رأى “مجموعة نواب جبهة التحرير الوطني 85” ضم أصواتهم لباقي المجموعات البرلمانية، بتزكية النائب سليمان شنين، لرئاسة المجلس.

أين تم تزكية شنين لرئاسة البرلمان من قبل نواب الأفلان، والأرندي، وجبهة المستقبل وتاج، الذين إتفقوا على رأي واحد.

حيث قرر مصطفى بوعلاق التنازل عن الترشح في هذا الظرف، معتبرا بأن نواب الأفلان الذين تنازلوا للنائب شنين، يرون فيه

الكفاءة اللازمة والشروط المطلوبة لتولي هذا المنصب، حيث قال بوعلاق في بيان للحزب موقع باسمه، أنه غلب المصلحة

العليا للوطن واستقرار مؤسسات الدولة، تجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية.