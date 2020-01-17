سليمان شنين يعزي عائلة المجاهد والوزير الأسبق محمد كشود

عزى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين عائلة المجاهد والوزير الأسبق محمد كشود الذي وافته المنية اليوم.

ونشر شنين على صفحته الرسمية في تويتر: بمزيد من الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة المجاهد والوزير الأسبق محمد كشود وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لعائلة الفقيد ولكل الأسرة الثورية بتعازينا الخالصة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.