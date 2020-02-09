سليمان شنين يعزي عائلة شهيد الواجب الوطني بن عدة براهيم

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين تعازيه لعائلة شهيد الواجب الوطني، العسكري بن عدة براهيم.

ونشر شنين على صفحته الرسمية في تويتر: على إثر الإعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف منطقة تيمياوين، يتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين بخالص التعازي لعائلة الشهيد البطل الذي يضاف الى قائمة شهداء الواجب ولكل افراد وقيادات الجيش الشعبي الوطني المرابطين على أمننا والحريصين على سلامة ترابنا الوطني.