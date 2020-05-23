سليمان شنين يهنىء الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين مساء اليوم السبت الشعب الجزائري والامة الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني عب صفحته على التويتر “بمناسبة عيدالفطر المبارك أتقدم باخلص التهاني وأطيب الاماني لكافة الشعب الجزائري و جميع الامة الاسلامية.”

وبهذه المناسبة دعا سليمان شنين الله ان يرفع عنا الوباء قائلا: “داعيا الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء”.

كما أضاف شنين “ويعيد علينا هذه المناسبة بالخير والامن والصحة والسلام تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير”.