سليمان عبدوش رئيسًا للمنظمة الوطنية للصحفيين وهذه أهدافها

زكى مندوبو الجمعية التأسيسية للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، أمس الخميس، سليمان عبدوش رئيسا بالإجماع، خلال الاجتماع التأسيسي للمنظمة بالمركز الدولي الصحافة (CIP).

وشهد هذا الاجتماع الوطني الذي حضره أكثر من 100 صحفي مؤسسون من عدة ولايات للإعلان الرسمي عن هذه المنظمة، وبحضور المحضر القضائي.

وينتظر من هذه المنظمة السعي إلى لم شمل الناشطين في الحقل الإعلامي والصحفي بالبلاد. من مختلف وسائل الاعلام في القطاعين العمومي والمستقل، المحلية منها والوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استجابة من الأسرة الصحفية لتوجيهات رئيس الجمهورية. ولدعوات الوزارة الوصية بضرورة تنظيم أهل القطاع لأنفسهم لنقل انشغالاتهم.

وتهدف المنظمة الوليدة إلى مرافقة الأسرة الإعلامية في المساعي الحثيثة التي كرستها مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الإعلامي.

ومسايرة القوانين الجديدة المنظمة للقطاع، والعمل على نقل الانشغالات بشكل ممنهج ومضبوط. بما يضمن الرقي بالعمل الصحفي لمستويات محترمة من الاحترافية بكل حرية ومسؤولية.

وقد أفضى الاجتماع إلى الإعلان عن أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين. وانتخاب الصحفي “سليمان عبدوش” رئيسا لها.

سليمان عبدوش يوضح أهداف المنظمة

وأكد عبدوش في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي إيمانا بأن الإعلام الجزائري الذي لعب دوره الكبير خلال ثورة التحرير المظفرة. لابد أن يساهم بدوره في مرحلة البناء وتشييد الجزائر الجديدة.

معددا أهداف المنظمة ومنها الحفاظ على مقومات وثوابت الشعب الجزائري الأبي. ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة.

وأكد سليمان عبدوش، أن المنظمة تضع يدها في يد المؤسسات والهيئات الوطنية للعمل المشترك. لتعزيز دور الصحافة والاعلام بما يخدم الرسالة النبيلة.

كما أفاد سليمان عبدوش أن المنظمة تعمل على ترقية العمل الانساني الموجه للصحفيين والاعلاميين. الذين يعيشون ظروفا اجتماعية. وستكون همزة وصل بينهم وبين القائمين على قطاع الاتصال بنقل انشغالاتهم للتكفل بها.