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سليمان مسدوي يرد على المصارعة كاميليا حاج السعيد

الرياضة
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سليمان مسدوي يرد على المصارعة كاميليا حاج السعيد
بقلم كريم.تيغرمت

ردّ رئيس الإتحاد الجزائري للكاراتي، سليمان مسدوي، على المصارعة كاميليا حاج السعيد، بخصوص طريقة إختيار الفريق المشارك في البطولة الإفريقية للكاراتي.

وصرح سليمان مسدوي، في تدخل عبر تلفزيون “النهار”: “المديرية التقنية للكاراتي هي من اختارت الفريق الذي سيشارك في البطولة الإفريقية المقررة برواندا”.

وأضاف: “تم تنصيب لجنة مكونة من أربع مدربيين للفصل في الفريق الأنسب والأكثر جاهزية للمشاركة في هذه البطولة”.

وتابع: “هناك مديرية تقنية، والخبير عبد القادر عجالي، ومدربة المنتخب الوطني، هم اللذين يعملون على تطوير الكاراتي الجزائري ويسعون لمنحه دماء جديدة”.

وأردف مسدوي مخاطبا المصارعة كاميليا حاج السعيد: “ليس  من صلاحياتك اختيار من يرافقك للبطولة الإفريقية، هناك لجنة مختصة في ذلك”.

وختم سليمان مسدوي: “كاميليا حاج السعيد، نحضرها للألعاب الأولمبية 2022 بطوكيو، ونعمل على دعمها بكل الإمكانيات اللازمة للنجاح في هذه الألعاب”.


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