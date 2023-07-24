سليمان مولا: “هدفي الرئيسي هي البطولة العالمية ببودابست”

كشف العداء الجزائري سليمان مولا، عن الانجازات التي حققها مؤخرا، والهدف الرئيسي الذي يطمح بلوغه خلال السنة الجارية.

وصرح سليمان مولا، للموقع الرسمي للجنة الأولمبية الجزائرية: “حققت مؤخرا المركز الثاني بمشاركتي في منافسة الرابطة الماسية بمدينة موناكو”

كما أضاف: “تمكنت من ضمان تأهلي للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية، وهدفي الرئيسي للسنة الجارية هو البطولة العالمية ببودابست المقرر في 19 أوت”.

وفي ختام تصريحاته، أبدى البطل الجزائري سليمان مولا، تفائله بتحقيق أهدافه، وتشريف الراية الوطنية مجددا.