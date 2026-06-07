سليمان مولا يتألق في ستوكهولم ويحقق أفضل توقيت له هذا الموسم

واصل العداء الجزائري سليمان مولا، تألقه على الساحة الدولية، وحلّ في المركز الثالث لسباق 800 متر، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى بمدينة ستوكهولم السويدية.

وسجل مولا، توقيتًا قدره 1:43.41 دقيقة، محققًا أفضل رقم شخصي له خلال الموسم الجاري. في إنجاز يؤكد جاهزيته واستقراره الفني في واحدة من أقوى المنافسات العالمية لألعاب القوى.

وعقب هذا الإنجاز، هنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية البطل الجزائري عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتدوينة جاء فيها: “برافوووووو سليمان”.

ويواصل سليمان مولا، تأكيد مكانته ضمن أبرز نجوم ألعاب القوى الجزائرية. وسط آمال كبيرة بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية المقبلة.