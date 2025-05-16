سليمان مولا يتألق في ملتقى الدوحة للدوري الماسي ويحرز المركز الرابع في سباق 800 متر

حقق العداء الجزائري، سليمان مولا، نتيجة مشرفة، اليوم الجمعة، بحلوله في المركز الرابع لسباق 800 متر رجال، مسجلًا توقيتًا قدره 1:43.55 دقيقة.

ضمن فعاليات ملتقى الدوحة، إحدى محطات الدوري الماسي لألعاب القوى،

وشهد السباق منافسة قوية بين نخبة من أبرز عدائي المسافات المتوسطة في العالم. إذ حافظ مولا على إيقاع جيد طوال السباق ونجح في إنهائه بتوقيت قوي يعكس تحضيره الجيد للموسم الجاري.

ويعَدُّ هذا التوقيت من أفضل أزمنة العداء الجزائري هذا العام. ويؤكد استعداده الكبير للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم والألعاب الأولمبية المقبلة.

كما يعزز ترتيبه في التصنيف العالمي للدوري الماسي، ويعطيه دفعة معنوية لمواصلة التألق على الساحة الدولية.

ويواصل العداء الجزائري تثبيت اسمه بين نخبة عدائي العالم في سباق 800 متر. في ظل تنافس شديد على المراكز الأولى في هذا الاختصاص الذي يشهد تطورًا كبيرًا في الأرقام والسرعات.

تجدر الإشارة إلى أن الدوري الماسي يُعد من أهم البطولات العالمية في ألعاب القوى. ويشارك فيه نخبة الأبطال في مختلف الاختصاصات، ويمنح نقاطًا تساهم في التأهل إلى النهائيات الكبرى وتحسين التصنيف العالمي للرياضيين.