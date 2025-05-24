سليمان مولا يتألق في ملتقى زغرب ويحصد المركز الثاني في سباق 800 متر

واصل العداء الجزائري سليمان مولا تألقه على الساحة الدولية، بعد أن حقق المركز الثاني في سباق 800 متر رجال.

ضمن منافسات ملتقى زغرب في كرواتيا، الذي يندرج ضمن السلسلة القارية الذهبية لألعاب القوى.

وسجّل مولا توقيتًا قدره 1:45.05 دقيقة، في سباق قوي شهد منافسة شديدة بين نخبة من أبرز عدائي المسافة المتوسطة على المستوى العالمي. ليؤكد بذلك جاهزيته الفنية والبدنية في هذا التخصص، واقترابه من أعلى مستوياته قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

هذا الأداء المميز يعكس التحسن المستمر في أداء العداء الجزائري. الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته بين كبار العدائين في العالم، وتحقيق نتائج مشرّفة للجزائر في البطولات الدولية. خاصة في ظل الاستعدادات المتواصلة للألعاب الأولمبية القادمة.

وتُعد السلسلة القارية الذهبية إحدى أبرز المحطات العالمية في روزنامة ألعاب القوى. حيث تمثل فرصة مثالية للاحتكاك والتنافس في أجواء عالية المستوى. وهو ما استغله سليمان مولا بشكل إيجابي لتأكيد حضوره ضمن نخبة العدائين.