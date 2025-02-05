سليمان مولا يفتك المركز الثالث لسباق 800 متر في الملتقى العالمي

نجح البطل الجزائري، سليمان مولا، في تحقيق مشاركة موفقة ضمن الملتقى العالمي داخل القاعة، الجاري بمدينة التشيك.

وظفر العداء الجزائري سليمان مولى، بالمركز الثالث، في اول مشاركة له في سباق 800 متر داخل القاعة، حسب اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وأحرز العداء الجزائري هدا المركز، بتوقيت قدره (1 دقيقة، 45 ثانية، و50 جزء بالمئة)، متفوقا بذلك على عدة عدائين.

وحرصت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، على توجيه تهانيها، للعداء الجزائري سليمان مولا، على هذا الانجاز.