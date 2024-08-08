سليمان مولى:”كنت أعانى من مشاكل على مستوى القلب قبل الأولمبياد”

تأسف العداء الجزائري، سليمان مولى، عن إقصائه المبكر من أولمبياد باريس 2024، بعد فشله في إجتياز تصفيات الدور الأول والدور الإستدراكي لمنافسات سباق 800 متر.

وصرح العداء، سليمان مولى، اليوم الخميس، لقنوات الكأس القطرية:”كنت أعاني من مشاكل صحية على مستوى القلب، قبل إنطلاق منافسات الأولمبياد، ولم أكن جاهز منذ شهر ونصف”.

واضاف العداء الجزائري:”قضيت 15 يوما من شهر جوان الماضي، دون تدريب، بسبب مشاكل صحية، لكن الحمد لله، بذلت قصارى جهدي للتأهل إلى النهائي، وإهداء ميدالية للجزائر للأسف لم أكن في “الفورمة المطلوبة”.

وتابع المتحدث:”موعدنا سيتجدد السنة المقبلة، في البطولة العالمية، وأولمبياد 2028، إن شاء الله سأكون جاهزا، هذه مكاتيب الله، أتمنى أن أكون جاهزا السنة المقبلة”.

وختم العداء سليمان مولى:” مشاركتي في أولمبياد باريس 2024، لم تكن جيدة، لم أتأهل في الدور الأول، وأتمنى التعويض السنة المقبلة”.