سليمان مولى :”فخور جدا بالتتويج رغم صعوبة المسابقة”

أبدى البطل الجزائري سليمان مولى، اليوم الخميس، فخره الكبير اثر تتويجه بجائزة أفضل رياضي جزائري 2023

وقال سليمان مولى خلال حضوره حفل التكريم بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” اليوم الخميس “أنا جد فخور بهذا التتويج خاصة وأن المسابقة كانت صعبة بتواجد أسماء عديدة”.

وأضاف “الأسماء هذه تألقت بدورها خلال هذا الموسم الذي كان صعبا ومقبولا بالنسبة لي بحصولي أسماء عديدة تألقت بدورها خلال هذا الموسم الذي كان صعبا ومقبولا بالنسبة لي بحصولي على عدة ألقاب ومرتبة خامسة في مونديال ألعاب القوى ببودابست”.

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