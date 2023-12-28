سليمان مولى وكيليا نمور أحسن رياضي ورياضية لسنة 2023

توجت بطلة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، اليوم الخميس، بجائزة أفضل رياضية جزائرية لسنة 2023 التي تنظمها وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء حفل التكريم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” للبطلة الجزائرية الخاصة على الميدالية الثانية في بطولة العالم للجمباز الأخيرة والحاصلة على لقب أفضل رياضية لسنة 2023 بجائزة “إبراهيم دحماني”.

كما أختير البطل الجزائري سليمان مولى أحسن رياضي لسنة 2023 في سبر الأراء الذي أقيم اليوم.

وهنأت وزارة الشباب و الرياضة النجمة كيليا نمور والبطل سليمان مولى حيث قالت “ألف مبروك لنجمتنا كيليا نمور و بطلنا سليمان مولى اختيارهما أحسن رياضية وأحسن رياضي لسنة 2023 في سبر الأراء الذي نظمته وكالة الأنباء الجزائرية”.

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