سليمان مولى وياسر تريكي يقتطعان تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024

تمكن الثنائ يالجزائري سليمان مولى، وياسر تريكي، من اقتطاع تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تأهل العداءان الجزائريان، بعد تمكنهما من تحقيق الحد الأدنى المؤهل، خلال مشاركتهما في المرحلة التاسعة للرابطة الماسية والتي جرت بموناكو.

كما أوضحت (و.أ.ج)، بأن سليمان مولى، افتك المرتبة الثانية في سباق 800 متر، بتوقيت قدره 1د، 4ثا، 40ج.

وفي المقابل أنهى ياسر تريكي، منافسة الوثب الثلاثي في المركز الثالث، بقفزة بلغت 17 متر و32 سنتمتر.

ومن المقرر أن يشارك سليمان مولى، وياسر تريكي، إلى جانب مواطنهم جمال سجاتي، في البطولة العالمية 2023 المقررة ما بين 19 و27 أوت بالمجر.