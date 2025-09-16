سليمان مولى يبلغ نصف نهائي 800 متر

التحق العداء الجزائري، سليمان مولى، بمواطنه جمال سجاتي، إلى نصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى “طوكيو 2025” الجاري في الفترة ما بين الـ 13 والـ 21 سبتمبر الجاري.

وححز سليمان مولى، اليوم الثلاثاء، تأشيرة المربع الذهبي لسباق 800 متر. بعد احتلاله المركز الثاني بتوقيت 1:44:77.

وذلك، خلف الأمريكي دونافان برازيير، بتوقيت 1:44:66، بينما حل الكرواتي، مارين بلوداك، ثالثا، بتوقيت 1:44:78.

يُشار إلى أن الجزائر تشارك في المحفل العالمي لألعاب القوى، بـ 10 رياضيين، ويتعلق الأمر بكل من سجاتي وسليمان مولى ومحمد علي غواند، في 800 متر، وهثيم شنيتف في 1500 متر.

إلى جانب عبد الرزاق شريك ومحمد بن يطو، في “ماراطون” الرجال. وأمينة بطيش في “ماراطون” السيدات، وكذلك، ياسر محمد تريكي في الوثب الثلاثي. بالإضافة إلى أسامة خنوسي في رمي القرص، وزهرة تاتار في رمي المطرقة.