سليمان مولى يبلغ نصف نهائي 800 متر

بقلم محمد لمين صحراوي
التحق العداء الجزائري، سليمان مولى، بمواطنه جمال سجاتي، إلى نصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى “طوكيو 2025” الجاري في الفترة ما بين الـ 13 والـ 21 سبتمبر الجاري.

وححز سليمان مولى، اليوم الثلاثاء، تأشيرة المربع الذهبي لسباق 800 متر. بعد احتلاله المركز الثاني بتوقيت 1:44:77.

وذلك، خلف الأمريكي دونافان برازيير، بتوقيت 1:44:66، بينما حل الكرواتي، مارين بلوداك، ثالثا، بتوقيت 1:44:78.

يُشار إلى أن الجزائر تشارك في المحفل العالمي لألعاب القوى، بـ 10 رياضيين، ويتعلق الأمر بكل من سجاتي وسليمان مولى ومحمد علي غواند، في 800 متر، وهثيم شنيتف في 1500 متر.

إلى جانب عبد الرزاق شريك ومحمد بن يطو، في “ماراطون” الرجال. وأمينة بطيش في “ماراطون” السيدات، وكذلك، ياسر محمد تريكي في الوثب الثلاثي. بالإضافة إلى أسامة خنوسي في رمي القرص، وزهرة تاتار في رمي المطرقة.

Peut être une image de texte qui dit ’Backt Live Overview 800 METRES MEN All Heats Semi-Final Final Heat Heat Heat My time Heat Heat Heat Heat7 Heat LIVE LIVE First Summary each heat at plus fastest times qualfy Semi Final Athlete Donavan BRAZIER 16 Sep 2025 12:29 PM SlimaneMOULA Slimane Mark UISA Marino MarinoBLOUDEK False Start 1:44.65 ALG 1:44.77 NicholasKiplangatKEBENE CRO FlpOSTROWSKI 1:44.78 Q KEN LakuhDUDYCHA 1:44.91 POL AbderrahmanEL AbderrahmanELASSAL ASSAL 1-45.47 CZE Alex_AMANKWA 1:45.76 MAR EcuatdoRIBEIRO Eduardo RIBEIRO 1:46.12 GHA 1-47.12 BRA 1:50.40’

رابط دائم : https://nhar.tv/cirvG
