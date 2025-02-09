سليمان مولى يحقق رقما قياسيا جديدا في ملتقى ميتز

تألق البطل الجزائري، سليمان مولى، مجددا، خلال مشاركته في ملتقى ميتز داخل القاعة، أين نجح في تسجيل رقم قياسي جديد.

وسجّل العداء الجزائري، سليمان مولى، خلال مشاركته في سباق 800 متر داخل القاعة، رقم قياسي جزائري جديد، بزمن قدره (1د، 45ثا، 11 ج/م).

وتمكن البطل الجزائري من تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد، في ثاني مشاركة له داخل القاعة، ما يعتبر انجازا كبيرا.

وبهذه المناسبة، حرصت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، على تهنئة سليمان مولى بهذا الانجاز.