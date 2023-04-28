سليمان وابري: “أشكر الجزائر لاحتضانها كان أقل من 17 عاما وعلى حفاوة الاستقبال”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه رئيس لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالشباب لدى الكاف، سليمان وابري، شكر خاص للحكومة الجزائرية لاحتصانها “كان” أقل من 17 عاما.
وصرح وابري، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “قبل 24 ساعة عن انطلاق كان أشكر الحكومة الجزائرية، ومسؤولي الفاف، على احتضانهم هذه المنافسة القارية”.
كما أضاف: “أثمن الاستقبال الحار الذي خص به الجزائريين كل المنتبات التي سجلت حضورها للمشاركة في هذه المنافسة”.
وأردف: “التنظيم محكم، الجزائر ضبطت كل الأمور لانطلاق هذه البطولة، بوضعها نفس الامكانيات من ملاعب وفنادق، التي خصصتها للشان، من أجل انجاح هذه المنافسة”
وتابع سليمان وابري: “منحنا اعتماد لـ700 صحفي، من أجل تغطية هذه البطولة، ما يؤكد أهميتها، وقيمتها في ابراز القيم الافريقية، خاصة الروح الرياضية”.
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