سليمة سواكري تتألق باللباس الترقي

تألقت سليمة سواكري كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلـفة برياضة النخبة، باللباس التقليدي الجزائري والمتمثل في ملاية من النوع الترقي.

وإرتدت سواكري اللباس الترقي خلال زيارتها لمدينة تمنراست مع وزير الرياضة في اطار زيارة عمل و تفقد.

و نشرت البطلة الافريقية صورا لها بـالزي الترقي التقليدي “اسغناس” على حسابها الشخصي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك و الانستغرام.

وعلقت سواكري على صورها:”إنّه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ارتدائي للزي الترقي التقليدي(اسغناس) لحظة وصولي إلى جوهرة الصحراء عاصمة الأهقار الشامخة تمنراست لما يحمله هذا الأخير من رمزية و دلالة تترجم كرامة و شجاعة المرأة الترقية الصحراوية”