سليمة سواكري تتسلم شهادة وحزام الدرجة السابعة في الجيدو

تسلمت البطلة الجزائرية السابقة سليمة سواكري، اليوم الخميس، شهادة وحزام الدرجة السابعة (7 دان) في رياضة الجيدو، من قبل الاتحادية الدولية للجيدو، برئاسة ماريوس فيزر.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت سليمة سواكري: “تشرّفت بكل فخر واعتزاز باستلام شهادة وحزام الدرجة السابعة في الجيدو من قبل الاتحاد الدولي للجودو ممثّلاً برئيسه ماريوس فيزر”.

وأضافت: “الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، سعيدة جدا بهذا الاستحقاق الجديد الذي يتوج أكثر من 40 سنة مشوار رياضي في اختصاص الجيدو. فخورة وممّتنة لوطني الجزائر ولكل من ساهم في مسيرتي الرياضية”.

وختمت: “هذا التتويج أهديه لوطني الحبيب الجزائر لعائلتي وللأسرة الرياضية. ربي يقدّرنا ويقدّرني على تشريف الوطن، تحيا الجزائر”.