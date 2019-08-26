سليمة سواكري ترفض المشاركة في لجنة الوساطة والحوار

أخبار الجزائر
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سليمة سواكري ترفض المشاركة في لجنة الوساطة والحوار
بقلم أسماء.ع

أعلنت الرياضية الجزائرية الدولية، سليمة سواكري، عن عدم مشاركتها في هيئة الوساطة والحوار.

وأوضحت سواكري على صفحتها، أن سبب رفضها يعود إلى احترامها لرأي اصدقائها الذين نصحوها بعدم المشاركة.

وكتبت مصارعة “الجيدو”، الدولية “بعد مشاورتكم فيما يخص استدعائي من طرف هيئة الوساطة والحوار من خلال الاستطلاع الذي قمت به معكم حول من “مع” الفكرة ومن “ضد”.

وأضافت “أسفرت نتائج الاستطلاع إلى ميل الكفة إلى ضد بنسبة 61 بالمائة مقابل 39 بالمائة من صوتوا بـ “نعم”.

وأشارت سواكري “من هذا المنطلق أحترم رأيكم أصدقائي ويبقى رأيي من رأي الأغلبية لن أشارك”.

للإشارة، كانت سليمة سواكري، قد قامت باستفتاء عبر صفحتها الرسمية فايسبوك حول قبول دعوة هيئة الوساطة والحوار من عدمها.


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التعليقات (1)

  • HOCINE HECHAICHI

    مع احترامي لها كرياضية ولكن استغرب مثل هذه الدعوات من قبل اللجنة. ما هي الإضافة التي ستقدمها هذه السيدة للخروج من الأزمة . مازلنا في ممارسات النظام : الشعبويةوالفوكلور

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