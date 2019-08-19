سليمة سواكري تعلن عن دعوتها للمشاركة في هيئة الوساطة و الحوار

أعلنت الرياضية الدولية السابقة، سليمة سواكري، عن توجيه لها دعوة للمشاركة في هيئة الوساطة والحوار.

وقامت سواكري، بمشاورة أصدقائها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حول الموضوع.

وكتبت سواكري “أحبائي لأني دائما أشاوركم في أمور كثيرة،أعلمكم أنه تم استدعائي للمشاركة،في هيئة الوساطة والحوار،مارأيكم مع أو ضد ولماذا”.