سليمة سواكري تعلن عن دعوتها للمشاركة في هيئة الوساطة و الحوار

أعلنت الرياضية الدولية السابقة، سليمة سواكري، عن توجيه لها دعوة للمشاركة في هيئة الوساطة والحوار.
وقامت سواكري، بمشاورة أصدقائها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حول الموضوع.
وكتبت سواكري “أحبائي لأني دائما أشاوركم في أمور كثيرة،أعلمكم أنه تم استدعائي للمشاركة،في هيئة الوساطة والحوار،مارأيكم مع أو ضد ولماذا”.
عاجل ،احبابي لأني دائما اشاوركم في أمور كثيرة اعلمكم أنه تم استداعائي للمشاركة في هيئة الوساطة والحوار مارأيكم مع أو ضد؟ولماذا؟
Publiée par Salima Souakri sur Lundi 19 août 2019
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