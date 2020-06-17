سليمة سواكري تُوجه رسالة مؤثرة للإعلامي التونسي علاء الشابي

وجهت بطلة الجيدو والإعلامية الجزائرية، سليمة سواكري، رسالة مؤثرة للإعلامي التونسي علاء الشابي، بعد إصابته بمرض السرطان.

وقالت سواكري في مقطع فيديو: “هذه رسالة إلى زميلي وأخي، رسالة تضامن ودعاء بالشفاء العاجل إن شاء الله”.

وأضافت بطلة الجيدو: “حبيت نقدم شهادة ونتكلم على تجربة عشتها مع الشابي، وهو أنه ساعدني كثيرا في بداية مسيرتي كإعلامية، ولن أستطيع أن أنسى وقفته معي”.

وتابعت سواكري: ” أردت أن أشكرك أمام التونسيين والجزائريين، أنت راجل فحل، وربي يخليك لأهلك ولجمهورك يا محبوب الجماهير”.

وأضافت الإعلامية الجزائرية في رسالتها: “بطيبتك وحنيتك بحكم البرامج الاجتماعية التي قدمتها، والخير لي درتو، كل العائلات رح يدعولك”.

وختمت البطلة الجزائرية رسالتها للشابي قائلة: “علاء أنت بطل، والأبطال يتفوقون في هذه المحن، وستتفوق وتشفى بإذن الله، وسوف نلتقي في برنامج واحد لما لا، يجمع بين التونسيين والجزائريين، تحياتي وتقديري لك”.

هذا وأعلن الإعلامي التونسي، علاء الشابي، إصابته بمرض السرطان، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، قبل فترة.